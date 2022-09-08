Неймар охарактеризовал Педри одним словом

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением о полузащитнике «Барселоны» и сборной Испании Педри.

19-летний хавбек «сине-гранатовых» считается одной из главных восходящих звёзд в мировом футболе, и звёздный бразилец разделяет восторги общественности.

На просьбу охарактеризовать Педри одним словом бразилец ответил «классика», пояснив это так: «Всё просто: он напоминает мне Иньесту. Да, думаю, игра Педри – это нечто между Иньестой и Хави», – сказал Неймар.

Педри отыграл за «Барселону» 79 матчей, записав себе в актив десять голов и семь результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 80 млн евро.