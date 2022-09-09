Симеоне – о Гризманне: «Мне надоело повторять одно и то же»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне не стал комментировать ситуацию с Антуаном Гризманном.

По мнению руководства «Барселоны», «матрасники» обязаны выкупить француза за 40 млн евро, однако те стараются избежать активации данной опции, ограничивая игровое время нападающего.

«Перед каждым матчем меня спрашивают об одном и том же, и я не буду повторять то, что уже неоднократно говорил раньше», – ответил на вопрос о Гризманне наставник «Атлетико», которого цитирует Sport. Недавно президент мадридцев заявил, что не давал никаких указаний тренерскому штабу относительно игрового времени Гризманна, и Симеоне высказался на этот счёт: «Если так говорит президент клуба, то мы должны ему верить, вопросы не ко мне».