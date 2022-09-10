Ради перехода в «Барселону» Бельерин пошёл на сокращение зарплаты

Новичок «Барселоны» Эктор Бельерин пошёл на значительное сокращение зарплаты ради перехода в стан «сине-гранатовых». Об этом в социальных сетях сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Источник также отмечает, что ради перехода в «Барселону» Бельерин отклонил предложения от двух неназванных клубов. Напомним, что испанец разорвал свой контракт с лондонским «Арсеналом» и перешёл в «Барселону» в дедлайн на правах свободного агента.

Сам Бельерин является воспитанником «сине-гранатовых», но на его счету пока нет ни одного матча за взрослую команду. Дебют испанца за «Барселону» может состояться уже в ближайшем матче против «Кадисе».