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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ради перехода в «Барселону» Бельерин пошёл на сокращение зарплаты

 
10 Сентября 2022 • 10:01 Комментировать
Кадис
...
Барселона
1 14.00 X 6.20 2 1.23
Через 9 ч. 14 мин.

Новичок «Барселоны» Эктор Бельерин пошёл на значительное сокращение зарплаты ради перехода в стан «сине-гранатовых». Об этом в социальных сетях сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Источник также отмечает, что ради перехода в «Барселону» Бельерин отклонил предложения от двух неназванных клубов. Напомним, что испанец разорвал свой контракт с лондонским «Арсеналом» и перешёл в «Барселону» в дедлайн на правах свободного агента.

Сам Бельерин является воспитанником «сине-гранатовых», но на его счету пока нет ни одного матча за взрослую команду. Дебют испанца за «Барселону» может состояться уже в ближайшем матче против «Кадисе».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эктор Бельерин
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