Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Брайтвайт: «Никогда не видел такого талантливого футболиста, как Дембеле»

 
08 Сентября 2022 • 23:21 Комментировать
Эспаньол
...
Севилья
1 2.95 X 3.25 2 2.50
10.09 17:15

Экс-игрок «Барселоны» Мартин Брайтвайт восхищается способностями своего бывшего одноклубника Усмана Дембеле.

31-летний датский форвард покинул стан «сине-гранатовых» летом, расторгнув контракт и перебравшись в «Эспаньол», а Усман Дембеле продлил соглашение с «Барселоной» чуть ранее.

«Я никогда не видел футболиста с талантом, как у Усмана Дембеле. Я говорю абсолютно серьёзно, – рассказывает Брайтвайт. – Лео Месси – это Лео Месси, нечто другое, его можно не считать, но сразу после него я ставлю Дембеле. Этот парень – особенный. Усман способен оказывать на игру даже большее влияние, чем Левандовски. Кроме того, он просто хороший человек», – отметил датчанин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Барселона Лионель Месси Роберт Левандовски Усман Дембеле Мартин Брайтвайт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭСПАНЬОЛ СЕВИЛЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
09.09  22:00 Жирона ... Вальядолид 2.20 3.25 3.50
Все матчи
Новости
08 Сентября
23:21 · Испания. Ла Лига
Брайтвайт: «Никогда не видел такого талантливого футболиста, как Дембеле»
23:08 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» рассказали, насколько серьёзна травма Роберто
22:27 · Испания. Ла Лига
Неймар охарактеризовал Педри одним словом
21:42 · Испания. Ла Лига
Эрик Гарсия: «Удивлён поведением Левандовски на поле»
21:18 · Испания. Ла Лига
Брайтвайт – о переходе из «Барселоны» в «Эспаньол»: «Люди не знают всей правды»
21:07 · Италия. Серия А
Альба прокомментировал сорвавшийся переход в «Интер»
17:47 · Испания. Ла Лига
​Гризманн высказался о своей необычной ситуации в «Атлетико»
11:29 · Англия. Премьер-лига
Тухель требовал подписать Рафинью в «Челси» любой ценой
11:00 · Испания. Ла Лига
Руководство «Севильи» даст Лопетеги последний шанс, если команда проиграет «Эспаньолу» – тренера уволят
10:26 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» объявил о переходе Орье официально
09:19 · Испания. Ла Лига
Пьянич прокомментировал уход из «Барселоны»
07 Сентября
19:50 · Испания. Ла Лига
​Появилась новая информация о сроках восстановления Бензема
19:09 · Испания. Ла Лига
​Пьянич стал игроком клуба «Шарджа» официально
17:47 · Испания. Ла Лига
​«Реал» озвучил итоги обследования Бензема
17:29 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» сделала заявление по поводу слухов о предложении Пике Лапорте
Все новости
Рекомендуем