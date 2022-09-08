Брайтвайт: «Никогда не видел такого талантливого футболиста, как Дембеле»

Экс-игрок «Барселоны» Мартин Брайтвайт восхищается способностями своего бывшего одноклубника Усмана Дембеле.

31-летний датский форвард покинул стан «сине-гранатовых» летом, расторгнув контракт и перебравшись в «Эспаньол», а Усман Дембеле продлил соглашение с «Барселоной» чуть ранее.

«Я никогда не видел футболиста с талантом, как у Усмана Дембеле. Я говорю абсолютно серьёзно, – рассказывает Брайтвайт. – Лео Месси – это Лео Месси, нечто другое, его можно не считать, но сразу после него я ставлю Дембеле. Этот парень – особенный. Усман способен оказывать на игру даже большее влияние, чем Левандовски. Кроме того, он просто хороший человек», – отметил датчанин.