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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тебас прокомментировал ситуацию с Гризманном

 
10 Сентября 2022 • 10:56 Комментировать
Кадис
...
Барселона
1 14.00 X 6.20 2 1.23
Через 7 ч. 42 мин.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с нападающим мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном, который выступает за команду Диего Симеоне на правах аренды из «Барселоны». Напомним, что «матрасники» пока делают всё возможное для того, чтобы опция выкупа француза не превратилась в обязательную.

«Пусть в этом разбираются компетентные люди. Дело передано в арбитражный трибунал», – цитирует Тебаса Marca.

Гризманн в этом сезоне отметился двумя голами в четырёх матчах чемпионата Испании. Француз также забил один гол в Лиге чемпионов, который принёс победу в игре против «Порту».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Антуан Гризманн Хавьер Тебас
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