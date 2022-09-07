Кунде жаждет титулы

Французский защитник Жюль Кунде стал одним из самых важных приобретений «Барселоны» минувшим летом, что и доказал в первом же своем матче в составе клуба, в котором Кунде сделал две голевые передачи, а «Барселона» победила бывший клуб Жюля - 3:0.

Как пояснил Кунде, он явился в «Барселону» за победами - Кунде жаждет выиграть как можно больше титулов, и это при том, что последние большие победы «Барселоны» остались в прошлом десятилетии.

- Я хочу выигрывать все, в каждом турнире. Титулы сделают меня счастливым. Наша группа в Лиге чемпионов очень сложна, но мы играем в футбол для участия в сложных, амбициозных матчах, - цитирует Кунде ITASportPress.