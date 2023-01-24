Инсинье рассказал о своей радости после того, как «Наполи» разгромил «Ювентус»

Не так давно, 13 января, «Наполи» разгромил «Ювентус» с унизительным счетом 5:1, это случилось в матче восемнадцатого тура итальянского чемпионата. Бывший футболист неаполитанского клуба Лоренцо Инсинье рассказал о том, что он чувствовал в момент большого успеха своего любимого клуба.

- Для неаполитанцев любая победа над «Ювентусом» это большая радость. Вылет из Кубка Италии стал лишь досадной случайностью, не стоит драматизировать случившееся. Спаллетти сумел наилучшим образом перестроить команду, перезагрузить ее, - цитирует слова футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.