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Чемпионат Италии. Серия А

Мостовой оценил уровень Кварацхелии после победы над «Ювентусом»

14 Января 2023 • 19:20 Комментировать
Наполи
5:1
Ювентус
окончен

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался об игре Хвичи Кварацхелии после уверенной победы над «Ювентусом».

«Хвича — молодец. Мне нравилось, что он как обычно обострял. Ему дали свободу защитники. Хвича — молодец, здорово, красавец. Лишний раз подтвердилось то, что я говорил про него ещё два года назад», — заявил экс-игрок российской сборной в интервью «Чемпионату».

По мнению эксперта, уже можно говорить о грузинском вингере, как о звезде мирового футбола. Также Мостовой отметил игру Виктора Осимхена, оформившего дубль в недавнем матче.

Напомним, что «Наполи» обыграл «Ювентус» со счётом 5:1, увеличив отрыв от «бьянконери» в турнирной таблице Серии А до десяти очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Хвича Кварацхелия
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