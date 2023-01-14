Мостовой оценил уровень Кварацхелии после победы над «Ювентусом»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался об игре Хвичи Кварацхелии после уверенной победы над «Ювентусом».

«Хвича — молодец. Мне нравилось, что он как обычно обострял. Ему дали свободу защитники. Хвича — молодец, здорово, красавец. Лишний раз подтвердилось то, что я говорил про него ещё два года назад», — заявил экс-игрок российской сборной в интервью «Чемпионату».

По мнению эксперта, уже можно говорить о грузинском вингере, как о звезде мирового футбола. Также Мостовой отметил игру Виктора Осимхена, оформившего дубль в недавнем матче.

Напомним, что «Наполи» обыграл «Ювентус» со счётом 5:1, увеличив отрыв от «бьянконери» в турнирной таблице Серии А до десяти очков.