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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» и «Наполи» объявили составы на матч

13 Января 2023 • 21:59 Комментировать
Наполи
1:0
Ювентус
1-й тайм

Первым и центральным матчем восемнадцатого тура чемпионата Италии станет встреча между «Наполи» и «Ювентусом», она начнется в 22:45 по московскому времени. Накануне игры наставники команд объявили составы, причем «Ювентус» сделал это первым.

«Ювентус»: Щесны, Данило, Бремер, Алекс Сандро. Локателли, Маккенни, Рабио, Костич, Кьеза, ди Мария, Милик.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Мин Джэ, Марио Руи, Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелиньский, Политано, Осимхен, Кварацхелия. 

 Следить за событиями игры между «Наполи» и «Ювентусом» в рамках восемнадцатого тура итальянского чемпионата можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

 

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НАПОЛИ ЮВЕНТУС
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