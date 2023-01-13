«Ювентус» и «Наполи» объявили составы на матч

Первым и центральным матчем восемнадцатого тура чемпионата Италии станет встреча между «Наполи» и «Ювентусом», она начнется в 22:45 по московскому времени. Накануне игры наставники команд объявили составы, причем «Ювентус» сделал это первым.

«Ювентус»: Щесны, Данило, Бремер, Алекс Сандро. Локателли, Маккенни, Рабио, Костич, Кьеза, ди Мария, Милик.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Мин Джэ, Марио Руи, Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелиньский, Политано, Осимхен, Кварацхелия.

Следить за событиями игры между «Наполи» и «Ювентусом» в рамках восемнадцатого тура итальянского чемпионата можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.