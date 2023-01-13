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Чемпионат Италии. Серия А

Каннаваро: «Матч «Ювентуса» с «Наполи» не станет решающим»

13 Января 2023 • 07:18 Комментировать
Наполи
...
Ювентус
Через 14 ч. 56 мин.

Бывший футболист туринского «Ювентуса» и обладатель «Золотого мяча» в 2006 году, Фабио Каннаваро, поделился своими ожиданиями накануне очередного тура итальянского чемпионата. Главным в нем станет матч «Наполи» против «Ювентуса», однако Каннаваро не верит в то, что этот матч может стать решающим в призме борьбы за чемпионат.

- В Турине я вырос как футболист, но Неаполь - мой город. Я буду болельщиком «Наполи» навсегда. Но матч на «Марадоне» не станет решающим в смысле борьбы за чемпионат. Однако уверен, что игра окажется захватывающей, - цитирует слова Каннаваро итальянское новостное агентство ITASportPress.

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НАПОЛИ ЮВЕНТУС
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