Кьеза готов выйти в старте в матче с «Наполи», Влахович вернулся к тренировкам

«Ювентус» сможет рассчитывать на Федерико Кьезу в предстоящем матче Серии А против «Наполи».

Душан Влахович, пропустивший последние матчи из-за травмы, продолжает своё восстановление. В среду сербский форвард вернулся к тренировкам, однако пока не готов к полноценным занятиям в общей группе, сообщает Sky. Тем временем вингер Федерико Кьеза, выбывший из-за разрыва крестообразной связки в начале прошлого года, готов сыграть против «Наполи» с первых минут.

Поединок «Наполи» и «Ювентуса» состоится 13 января. В настоящий момент неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу Серии А с 44 очками, а туринцы делят вторую строчку с «Миланом» – по 37 баллов.