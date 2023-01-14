Де Лаурентис: «Вечер, который я никогда не забуду»

В матче восемнадцатого тура итальянского чемпионата «Наполи» разгромил туринский «Ювентус» - в ворота подопечных Массимилиано Аллегри влетели пять мячей. Такой катастрофы в матче итальянского чемпионата с «Ювентусом» не происходило почти 30 лет.

Разгром туринского клуба прокомментировал президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис, он заверил, что никогда не забудет этот вечер.

- Восхищен невероятной командой! Этот вечер невозможно будет забыть! - цитирует де Лаурентиса calcionapoli1926.it.

В следующем, последнем туре первого круга «Наполи» сразится на выезде с «Салернитаной», это случится 21 января.