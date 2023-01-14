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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен – о победе «Наполи»: «Ювентус» бился, но мы хотели этого больше»

14 Января 2023 • 01:40 Комментировать
Наполи
5:1
Ювентус
окончен

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен поделился впечатлениями после разгромной победы над «Ювентусом» (5:1).

Форвард стал одним из героев встречи, отметившись дублем и записав на свой счёт результативную передачу. Отрыв «Наполи» от «Ювентуса», до сегодняшнего дня занимавшего второе место в турнирной таблице Серии А, увеличился до десяти очков.

«Фантастическая ночь, хочу поздравить свою команду. Уважение «Ювентусу», который бился, но мы хотели этого больше. Потрясающий результат, приятно внести свой вклад. Теперь нужно развить то, чего мы добились.

Я всегда говорил, что у нас очень сильная команда, но, конечно, в «Ювентусе» тоже выступают отличные игроки», – заявил в интервью DAZN Осимхен.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи Виктор Осимхен
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