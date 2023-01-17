Дель Пьеро утешает «Ювентус»

В семнадцатом туре российского чемпионата «Ювентус» потерпел сокрушительное поражение от «Наполи», пропустив пять мячей - такого с туринцами не случалось с далекого 1993 года. Утешить футболистов «Ювентуса» решил бывший лидер клуба Алессандро Дель Пьеро.

- В раздевалке «Ювентуса» были проблемы, поэтому оценивать выступления клуба надо и в призме этой ситуации. Команда должна сплотиться вокруг тренера и преодолеть трудности, чего может не произойти в момент неясности, нестабильности. Этого надо избежать, - заявил в интервью Sky Calcio Club бывший капитан туринского клуба.