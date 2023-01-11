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Чемпионат Италии. Серия А

Кавазашвили оценил шансы Кварацхелии стать вторым Марадоной для «Наполи»

11 Января 2023 • 15:53 Комментировать
Наполи
...
Ювентус
13.01 22:45

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил шансы игрока «Наполи» Хвичи Кварацхелии стать для клуба вторым Диего Марадоной.

«Сможет ли он стать вторым Марадоной? Для этого надо прожить долгую жизнь. Марадона прожил очень долгую жизнь. До итальянского чемпионата он показал, что он очень серьезный игрок и фаворит на звание лучшего футболиста Европы», — цитирует участника ЧМ-1970 «Спорт День за Днем».

По его словам, поведение великого аргентинца с близостью к жителям города также сыграло в пользу его величия, поскольку в Неаполе все любили Марадону. Кавазашвили усомнился в том, что Хвича способен сделать нечто подобное при своём характере.

Напомним, что Кварацхелия присоединился к «Наполи» этим летом, проведя за клуб 19 матчей и забив в них восемь мячей при 10 результативных передачах.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Наполи Анзор Кавазашвили Хвича Кварацхелия
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