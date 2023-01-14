Роналду: «Ювентус» для меня стал новой главой карьеры»

Португальский нападающий Криштиану Роналду перебрался в туринский «Ювентус» в 2018 году, перед этим он девять лет выступал в составе мадридского «Реала». Роналду переходил в клуб, который доминировал в чемпионате Италии, и, как вспоминает он сам, тот переход стал для него новой главой в славной книге его карьеры.

- Прекрасно помню этот момент, это была новая глава моей карьеры. Я подписал контракт с «Ювентусом», чемпионом Италии, после девяти лет в Мадриде, и сразу же сыграл против «Милана», забив гол головой Доннарумме, - цитирует слова супернападающего итальянское новостное агентство ITASportPress.