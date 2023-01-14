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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри прокомментировал поражение от «Наполи» со счётом 1:5

14 Января 2023 • 01:19 Комментировать (1)
Наполи
5:1
Ювентус
окончен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о неудаче своей команды в Неаполе.

«Наполи» одержал сокрушительную победу в центральном матче 18-го тура Серии А – 5:1.

«В первую очередь мне бы хотелось поздравить «Наполи». Мы потерпели более чем заслуженное поражение, и есть ощущение, что в этой игре нам не хватило энергии. Пропущенные сегодня голы можно было предотвратить, но иногда тебе везёт, иногда – нет. «Наполи» в любом случае заслужил три очка. Теперь наша задача – не падать духом. Мы выигрывали в восьми матчах кряду, и теперь нужно вернуться на победный путь», – сказал в интервью DAZN Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Наполи
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Комментарии (1)
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ЮвиК
14 Января 2023 в 01:24
В переводе на нормальный язык - Все нормально, денюшка мне на счет капает стабильно, на болельщиков мне насрать, не ждите от меня прогресса.
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