Аллегри прокомментировал поражение от «Наполи» со счётом 1:5

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о неудаче своей команды в Неаполе.

«Наполи» одержал сокрушительную победу в центральном матче 18-го тура Серии А – 5:1.

«В первую очередь мне бы хотелось поздравить «Наполи». Мы потерпели более чем заслуженное поражение, и есть ощущение, что в этой игре нам не хватило энергии. Пропущенные сегодня голы можно было предотвратить, но иногда тебе везёт, иногда – нет. «Наполи» в любом случае заслужил три очка. Теперь наша задача – не падать духом. Мы выигрывали в восьми матчах кряду, и теперь нужно вернуться на победный путь», – сказал в интервью DAZN Аллегри.