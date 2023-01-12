Агент Очоа рассказал, как вратарь едва не перешёл в топ-клуб Серии А

Голкипер «Салернитаны» Гильермо Очоа мог оказаться в Серии А на несколько лет раньше.

37-летний мексиканец решился на переезд в Италию в январе, заключив с «Салернитаной» соглашение до конца сезона с возможностью продления. Очоа известен впечатляющей игрой на чемпионатах мира, однако на клубном уровне так и не попробовал себя в рядах грандов европейского футбола. По словам агента вратаря, однажды мексиканскую звезду едва не подписал один из ведущих клубов Серии А – «Наполи»: «Это было во времена, когда команду возглавлял Карло Анчелотти. Мы уже договорились, но сделка не состоялась, потому что «Стандард» [тогдашний клуб Очоа] отказался от продажи», – поведал представитель игрока.