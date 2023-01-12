Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Агент Очоа рассказал, как вратарь едва не перешёл в топ-клуб Серии А

12 Января 2023 • 01:30 Комментировать
Наполи
...
Ювентус
13.01 22:45

Голкипер «Салернитаны» Гильермо Очоа мог оказаться в Серии А на несколько лет раньше.

37-летний мексиканец решился на переезд в Италию в январе, заключив с «Салернитаной» соглашение до конца сезона с возможностью продления. Очоа известен впечатляющей игрой на чемпионатах мира, однако на клубном уровне так и не попробовал себя в рядах грандов европейского футбола. По словам агента вратаря, однажды мексиканскую звезду едва не подписал один из ведущих клубов Серии А – «Наполи»: «Это было во времена, когда команду возглавлял Карло Анчелотти. Мы уже договорились, но сделка не состоялась, потому что «Стандард» [тогдашний клуб Очоа] отказался от продажи», – поведал представитель игрока.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Гильермо Очоа Салернитана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Января
01:40 · Италия. Кубок
«Милан» пропустил от «Торино» в дополнительное время и покинул Кубок Италии
01:30 · Италия. Серия А
Агент Очоа рассказал, как вратарь едва не перешёл в топ-клуб Серии А
11 Января
23:54 · Италия. Серия А
Лидер сборной Марокко Амрабат хочет перейти в испанский топ-клуб
23:21 · Италия. Серия А
Мальдини: «Беннасер продлит контракт с «Миланом» в ближайшие дни»
23:13 · Италия. Серия А
Кассано: «Индзаги ставит Лукаку в затруднительное положение»
23:03 · Италия. Серия А
Мальдини: «Кажется, Леау хочет остаться в «Милане»
23:00 · Италия. Кубок
Миранчук начал кубковый матч против «Милана» в стартовом составе
22:30 · Италия. Кубок
«Милан» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
22:14 · Италия. Кубок
​«Рома» - «Дженоа»: прогноз на матч Кубка Италии – 12 января 2023
21:57 · Италия. Серия А
Кьеза готов выйти в старте в матче с «Наполи», Влахович вернулся к тренировкам 2
21:46 · Италия. Серия А
Инсинье: «У меня были предложения из Серии А, но в Италии для меня есть только «Наполи»
19:36 · Италия. Серия А
Скаут Серии А оценил стоимость трансфера Алексея Миранчука в «Торино»
19:07 · Италия. Серия А
​Агент: «Тео Эрнандес может остаться в «Милане» навсегда»
17:14 · Англия. Премьер-лига
​Два клуба АПЛ интересуются Карсдорпом, у которого нет будущего при Моуринью
16:58 · Италия. Серия А
​«Рома» подписала Шомуродова без одобрения Моуринью
Все новости
Рекомендуем