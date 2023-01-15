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Чемпионат Италии. Серия А

Газзаев оценил уровень игры Кварацхелии

15 Января 2023 • 17:20 Комментировать
Наполи
5:1
Ювентус
окончен

Бывший наставник российской национальной команды Валерий Газзаев оценил уровень игры вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича ворвался в Серию А и показывает очень высокий уровень мастерства. Он обладает великолепной техникой и скоростью. Это игрок современной формации. У него сейчас ещё и результативность прибавилась», — приводит слова известного специалист Sport24. По его мнению, главное, чтобы в игре грузинского форварда сохранялась стабильность, пожелав ему избежания травм и получения удовольствия от футбола.

Напомним, что Хвича Кварацхелия стал одним из лидеров «Наполи», присоединившись к клубу этим летом. На его счету семь голов при семи ассистах в 15 матчах итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Газзаев Хвича Кварацхелия
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