Газзаев оценил уровень игры Кварацхелии

Бывший наставник российской национальной команды Валерий Газзаев оценил уровень игры вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича ворвался в Серию А и показывает очень высокий уровень мастерства. Он обладает великолепной техникой и скоростью. Это игрок современной формации. У него сейчас ещё и результативность прибавилась», — приводит слова известного специалист Sport24. По его мнению, главное, чтобы в игре грузинского форварда сохранялась стабильность, пожелав ему избежания травм и получения удовольствия от футбола.

Напомним, что Хвича Кварацхелия стал одним из лидеров «Наполи», присоединившись к клубу этим летом. На его счету семь голов при семи ассистах в 15 матчах итальянской Серии А.