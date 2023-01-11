Инсинье: «У меня были предложения из Серии А, но в Италии для меня есть только «Наполи»

Вингер «Торонто» Лоренцо Инсинье признался, что мог продолжить выступления в Серии А.

Летом Инсинье покинул «Наполи», которому принадлежал на протяжении всей профессиональной карьеры, ради перехода в «Торонто», представляющий МЛС.

«У меня было несколько предложений из Серии А, но я всегда говорил, что являюсь неаполитанцем и болею за «Наполи», поэтому в Италии я могу выступать только за один клуб. Были и предложения из других европейских чемпионатов, но проект «Торонто» впечатлил меня больше. Было нелегко решиться на переезд, ведь я никогда не жил так далеко от дома, но это интересный опыт», – заявил в интервью La Gazzetta dello Sport 31-летний вингер.