​Спаллетти считает, что Аллегри лукавит

В преддверии матча против «Наполи» Массимилиано Аллегри попытался снизить давление со своих игроков. Тренер «Ювентуса» сказал, что для его команды этот матч ничего не решает, и что для соперника матч куда более значим. Аллегри в очередной раз подчеркнул, что целью его команды является финиш в топ-4.

По мнению рулевого «Наполи» Лучано Спаллетти, Массимилиано Аллегри лукавит.

«Я понимаю, что Аллегри удобно выдавать себя за игрока второго плана. Но «Ювентус» всегда набит чемоданами, и им не скрыться от роли фаворита. Бесполезно надевать шляпу или фальшивую бороду. «Ювентус» не устроит четвёртое место», - сказал Спаллетти на пресс-конференции.

Матч «Наполи» - «Ювентус» стартует в 22:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.