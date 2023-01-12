​Аллегри: «Для нас матч с «Наполи» ничего не решает в рамках сезона»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выступил перед журналистами в преддверии матча против «Наполи».

«Мы в хорошей форме, команда чувствует себя хорошо. Посмотрим, что мы можем сделать завтра. Это будет хороший матч на переполненном стадионе. Но этот матч для нас ничего не решает в рамках сезона. Для «Наполи» этот матч важнее.

Мы играем против лучшей команды лиги, о чём говорит таблица. «Наполи» - фаворит в борьбе за титул, у них только одно поражение. Они сильны тактически, их тренирует Лучано Спаллетти – топ-тренер. Он доказывает этот статус у руля «Наполи», - сказал Аллегри на пресс-конференции.

Матч «Наполи» - «Ювентус» пройдёт в пятницу, 13 января.