Боссы итальянских «Наполи» и «Фиорентины» обсуждают возможный обмен запасных вратарей.

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, речь идёт о Сальваторе Сиригу и Пьерлуиджи Голлини. Инсайдер отметил, что стороны находятся в переговорном процессе, а более глубокое обсуждение возможной сделки планируется на следующей неделе.

Чемпион Европы Сиригу не провёл в футболке «Наполи» ни одного официального матча, став футболистом «партенопейцев» этим летом. Что же касается Голлини, то бывший основной вратарь «Аталанты» сыграл в 10 матчах «фиалок», лишь три из которых пришлись на текущую кампанию Серии А.