Кварацхелия забил гол и сделал результативное действие в первом тайме игры с «Ювентусом»

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия снова показывает класс. Молодой игрок сначала посодействовал забитому голу Виктора Осимхена, а потом забил сам в сегодняшнем матче против «старой синьоры».

В первом эпизоде он в падении «боковыми ножницами» пробил под правый угол ворот «Ювентуса». Удар парировал Войцех Щесны, но тут как тут был Осимхен – 1:0. А во втором голе грузин уже сам принял передачу от Осимхена и расстрелял ворота поляка – 2:0.

На данный момент перед началом второго тайма счёт в игре 2:1. Не пропустите самые интересные моменты встречи в трансляции от портала Liveresult.ru.