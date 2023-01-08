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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» определился с будущим Артура

08 Января 2023 • 20:27 Комментировать
Наполи
...
Ювентус
13.01 22:45

Полузащитник Артур Мело вернётся в «Ювентус» по окончании текущего сезона.

26-летний бразилец был арендован английским грандом минувшим летом с возможностью выкупа за 35 млн евро. По информации авторитетного издания The Athletic, Артур не входит в долгосрочные планы «красных» – клуб точно не станет активировать опцию выкупа. Таким образом, следующим летом футболист вернётся в «Ювентус», с которым связан контрактом до 2025 года.

Артур Мело принял участие всего в одном матче «Ливерпуля», выйдя на замену в поединке Лиги чемпионов против «Наполи» на 13 минут. Осенью игрок получил тяжёлую травму, из-за которой выбыл из строя на три-четыре месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ювентус Артур Мело
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