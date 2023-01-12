​Аллегри высказался о ситуации с травмированными игроками

В списке травмированных игроков «Ювентуса» числятся Душан Влахович, Поль Погба, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи и ещё несколько исполнителей. В преддверии матча против «Наполи» рулевой «старой синьоры» Массимилиано Аллегри высказался а этот счёт.

«Некоторые игроки могут вернуться в строй довольно быстро. Куадрадо может вернуться к тренировкам во вторник. Он единственный, кто может восстановиться к игре с «Монцей» в Кубке Италии. Но мне нужно будет оценить его состояние. Что до остальных игроков, то они чувствуют себя лучше, и мы настроены оптимистично», - сказал Аллегри журналистам.

В среду Поль Погба и Душан Влахович частично тренировались в общей группе «Ювентуса».