Топ-клуб Серии А предложил 15 млн евро за Унаи

Итальянский «Наполи» продолжает попытки приобрести полузащитника французского «Анже» Аззедина Унаи.

22-летний футболист сборной Марокко, громко заявивший о себе на чемпионате мира в Катаре, интересен множеству представителей ведущих европейских чемпионатов, но именно «Наполи» называется главным претендентом на игрока. По сведениям Get Football News France, неаполитанцы готовы заплатить за хавбека 15 млн евро плюс бонусы, что, впрочем, может не устроить «Анже».

Действующие лидеры Серии А ограничены в трансферном бюджете, поэтому, как ожидается, выйдут из сделки, если договорённость по цене не будет достигнута в ближайшее время.