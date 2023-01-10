Трансфер Унаи пока не входит в планы «ПСЖ»

Французский «ПСЖ» пока не собирается покупать у «Анже» полузащитника Аззедина Унаи, который в скором времени может сменить клубную прописку. По информации от журналиста Фабрицио Романо, трансфер марокканского хавбека пока не входит в планы руководства парижан.

«ПСЖ» больше склоняется к тому, чтобы постепенно интегрировать в основу своего талантливого полузащитника Уоррена Заира-Эмери, которого может спугнуть потенциальный трансфер Унаи.

Напомним, Аззедин стал одним из главных открытий чемпионата мира, выступая в составе сборной Марокко. Игрок также интересен лидеру Серии А в лице «Наполи».