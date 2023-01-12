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Чемпионат Франции. Лига 1

Голы Экитике и Месси принесли «ПСЖ» трудовую победу над «Анже»

12 Января 2023 • 01:11 Комментировать
ПСЖ
2:0
Анже
окончен

Во Франции прошли матчи восемнадцатого тура, «ПСЖ» добился успеха в матче с «Анже» - в начале игры счет открыл Экитике, ближе к концу игры отличился и Лионель Месси.

Таким образом, «ПСЖ» увеличил свой отрыв в чемпионате еще на два очка, ибо идущий вторым «Ланс» не сумел переиграть «Страсбург». 

Протокол игры  
ПСЖ2:0Анже
(1:0) Экитике Уго5'  
(2:0) Месси Лионель72'  
Доннарумма ДжанлуиджиМукиэле НордиРамос СерхиоМаркиньос МаркосБернат ХуанФабиан Руис 79' (Заир-Эмери Уоррен ( 79') Данилу ПерейраВитинья II 86' (Битшиабу Эль-Шадай ( 86') Месси ЛионельЭкитике Уго 80' (Солер Карлос ( 80') Неймар  90'
Запасные: Рико СерхиоГарби ИсмаэльКари АйманСарабия ПаблоХусни ИлиесНавас Кейлор
Бернардони ПольБамба АбдулайеБлажич Миха  89'Унтонджи СедрикДумбия СулейманБенталеб НабильМенди Батиста 80' (Таиби Ванисс ( 80') Абделли Химад 62' (Салама Амин ( 62') Эну Адриен 62' (Эль-Мелали Фарид ( 62') Капель Пьеррик  53' 62' (Буфаль Софиан ( 62') Сима Абдалла 80' (Тиуб Сада ( 80')
Запасные: Борн ТеоКамара УсманБахойа Жан Маттео
11 января. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Уго Экитике
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