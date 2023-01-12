Голы Экитике и Месси принесли «ПСЖ» трудовую победу над «Анже»

Во Франции прошли матчи восемнадцатого тура, «ПСЖ» добился успеха в матче с «Анже» - в начале игры счет открыл Экитике, ближе к концу игры отличился и Лионель Месси.

Таким образом, «ПСЖ» увеличил свой отрыв в чемпионате еще на два очка, ибо идущий вторым «Ланс» не сумел переиграть «Страсбург».