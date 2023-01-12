Голы Экитике и Месси принесли «ПСЖ» трудовую победу над «Анже»

Во Франции прошли матчи восемнадцатого тура, «ПСЖ» добился успеха в матче с «Анже» - в начале игры счет открыл Экитике, ближе к концу игры отличился и Лионель Месси.
Таким образом, «ПСЖ» увеличил свой отрыв в чемпионате еще на два очка, ибо идущий вторым «Ланс» не сумел переиграть «Страсбург».
Протокол игры
|(1:0) Экитике Уго5'
|(2:0) Месси Лионель72'
Доннарумма Джанлуиджи•Мукиэле Норди•Рамос Серхио•Маркиньос Маркос•Бернат Хуан•Фабиан Руис79' (Заир-Эмери Уоррен (79') •Данилу Перейра•Витинья II86' (Битшиабу Эль-Шадай (86') •Месси Лионель•Экитике Уго80' (Солер Карлос (80') •Неймар 90'
Бернардони Поль•Бамба Абдулайе•Блажич Миха• 89'Унтонджи Седрик•Думбия Сулейман•Бенталеб Набиль•Менди Батиста80' (Таиби Ванисс (80') •Абделли Химад62' (Салама Амин (62') •Эну Адриен62' (Эль-Мелали Фарид (62') •Капель Пьеррик 53'62' (Буфаль Софиан (62') •Сима Абдалла80' (Тиуб Сада (80')
Запасные: Борн Тео•Камара Усман•Бахойа Жан Маттео
11 января. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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