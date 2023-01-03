«ПСЖ» уже на этой неделе может объявить о продлении контракта с Месси

«ПСЖ» в скором времени может объявить о подписании нового контракта с полузащитником Лионелем Месси, который недавно стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Эту информацию в своих социальных сетях опубликовал журналист Адриен Гренье.

Действующий контракт Месси заканчивается в конце сезона, поэтому клуб всеми силами пытается удержать в составе новоиспечённого чемпиона мира. Срок нового соглашения будет рассчитан до конца следующей кампании, но при этом в договоре будет пункт о продлении ещё на один год.

В нынешнем сезоне на счету Месси 7 голов и 10 ассистов в чемпионате Франции.