Клубы АПЛ включились в борьбу за лидера сборной Марокко Унаи

Полузащитник сборной Марокко и «Анже» Аззедин Унаи заинтересовал представителей Английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что 22-летний футболист близок к подписанию контракта с «Пари Сен-Жермен», однако позднее эти слухи были опровергнуты. Фаворитом в борьбе за хавбека остаётся итальянский «Наполи», также в его услугах заинтересован «Милан». Как стало известно изданию Sky Sports, в гонку за Унаи включились два неназванных английских клуба. Сделка может быть оформлена в январе, при этом марокканец останется в «Анже» до конца текущего сезона.

Трансферная стоимость Аззедина Унаи оценивается экспертами портала Transfermarkt в 15 млн евро.