Галтье надеется, что Месси сыграет с «Анже»

Главный тренер «ПСЖ» надеется, что вернувшийся в команду полузащитник Лионель Месси сыграет в следующем туре чемпионата Франции, в котором парижанам предстоит сразиться с «Анже».

«Месси не сыграет в матче Кубка Франции, потому что для него это слишком рано. Будем надеяться, что он сможет принять участие в игре с «Анже», – заявил Галтье на пресс-конференции.

Напомним, Месси лишь недавно вернулся в расположение «ПСЖ» после победы на чемпионате мира со сборной Аргентины. В ближайшее время парижане могут объявить о подписании нового контракта со своей звездой.

Сейчас на счету Лионеля 7 голов и 10 ассистов в Лиге 1.