Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Пасторе заявил, что любой футболист мечтает играть рядом с Месси

08 Января 2023 • 19:49 Комментировать
ПСЖ
...
Анже
11.01 23:00

Экс-игрок «ПСЖ» Хавьер Пасторе высказался о том, что не смог поиграть в составе парижан вместе с Лионелем Месси. Напомним, 33-летний хавбек защищал цвета «ПСЖ» с 2011 по 2018 год.

Пасторе сказал в интервью Le Parisien, что играть вместе с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе — это мечта любого футболиста. Тренироваться с такими игроками и потом рассказывать об этом детям, это было бы отличным подарком, заявил хавбек.

При этом Пасторе отметил, что «ПСЖ» многое ему дал, клуб помог стать известным и закрепиться в составе сборной Аргентины.

На данный момент Пасторе является свободным агентом, последним его клубом был «Эльче», который он покинул 6 января.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Хавьер Пасторе Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ АНЖЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Января
19:49 · Франция. Лига 1
Пасторе заявил, что любой футболист мечтает играть рядом с Месси
19:16 · Франция. Лига 1
Орлов считает, что Головин готов к переходу в топ-клуб
14:56 · Франция. Лига 1
​Гвардиол: «Против Месси сложнее играть, когда он в сборной Аргентины» 1
10:58 · Франция. Лига 1
Экс-игрок «ПСЖ» умер в возрасте 40 лет
08:57 · Испания. Ла Лига
Пасторе раскрыл причину ухода из «ПСЖ»
03:05 · Франция. Лига 1
Ещё одна трагическая потеря - бывший игрок «ПСЖ» скончался в возрасте 40 лет
07 Января
22:55 · Франция. Кубок
Агент оценил игру Головина в матче Кубка Франции
22:27 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо заявил, что «Реал» не оставляет надежд на подписание Мбаппе
22:25 · Франция. Кубок
Головин не забил решающий пенальти в кубковом матче
22:08 · Франция. Кубок
Ненужная серия пенальти оставила «Монако» без 1/16 финала Кубка Франции
19:30 · Франция. Кубок
«Монако» - «Родез»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
19:29 · Франция. Кубок
«Марсель» выиграл кубковый матч, проведя 75 минут вдесятером
19:24 · Франция. Кубок
​Головин начнёт кубковый матч «Монако» в запасе
19:21 · Франция. Кубок
«Лион» сломил сопротивление «Меца»
17:46 · Италия. Серия А
​«Марсель» заплатит за Малиновского 12 млн евро
Все новости
Рекомендуем