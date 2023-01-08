Пасторе заявил, что любой футболист мечтает играть рядом с Месси

Экс-игрок «ПСЖ» Хавьер Пасторе высказался о том, что не смог поиграть в составе парижан вместе с Лионелем Месси. Напомним, 33-летний хавбек защищал цвета «ПСЖ» с 2011 по 2018 год.

Пасторе сказал в интервью Le Parisien, что играть вместе с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе — это мечта любого футболиста. Тренироваться с такими игроками и потом рассказывать об этом детям, это было бы отличным подарком, заявил хавбек.

При этом Пасторе отметил, что «ПСЖ» многое ему дал, клуб помог стать известным и закрепиться в составе сборной Аргентины.

На данный момент Пасторе является свободным агентом, последним его клубом был «Эльче», который он покинул 6 января.