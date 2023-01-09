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Чемпионат Франции. Лига 1

Унаи не перейдёт в «ПСЖ»

09 Января 2023 • 11:46 Комментировать
ПСЖ
...
Анже
11.01 23:00

Полузащитник «Анже» Аззедин Унаи не перейдёт в стан лидера чемпионата Франции в лице «ПСЖ». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях дал понять, что информация о переезде марокканца на «Парк де Пренс» не соответствует действительности.

Информацию о переходе Унаи в «ПСЖ» ранее распространил журналист Маттео Моретто, но если верить Романо, этим слухам верить нельзя. Более реальным претендентом на Аззедина является итальянский «Наполи», который хочет оформить трансфер этой зимой, но оставить марокканца в «Анже» до конца сезона.

Напомним, Унаи стал одним из главных открытий чемпионата мира и дошёл со сборной Марокко до стадии полуфинала. 22-летний хавбек оценивается Transfermarkt в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Анже Трансферы футбола - зима 2023 Аззедин Унаи
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ПСЖ АНЖЕ
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