Унаи не перейдёт в «ПСЖ»

Полузащитник «Анже» Аззедин Унаи не перейдёт в стан лидера чемпионата Франции в лице «ПСЖ». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях дал понять, что информация о переезде марокканца на «Парк де Пренс» не соответствует действительности.

Информацию о переходе Унаи в «ПСЖ» ранее распространил журналист Маттео Моретто, но если верить Романо, этим слухам верить нельзя. Более реальным претендентом на Аззедина является итальянский «Наполи», который хочет оформить трансфер этой зимой, но оставить марокканца в «Анже» до конца сезона.

Напомним, Унаи стал одним из главных открытий чемпионата мира и дошёл со сборной Марокко до стадии полуфинала. 22-летний хавбек оценивается Transfermarkt в 15 миллионов евро.