Саншеш не сможет помочь «ПСЖ» в матче с «Анже»

Полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш не сможет помочь своей команде в ближайшем туре чемпионата Франции против «Анже». Как сообщает в социальных сетях журналист Адриен Гренье, португалец ещё не успел восстановиться после травмы.

Если верить источнику, Саншеш должен вернуться в строй чуть позже. Возвращение игрока на поле должно состояться в поединке против «Ренна», который запланирован на 15 января.

Напомним, Ренату перешёл в «ПСЖ» этим летом из «Лилля». В Париже полузащитник воссоединился со своим бывшим тренером Кристофом Галтье, который как раз настоял на трансфере португальца.