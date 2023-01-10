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Чемпионат Франции. Лига 1

Саншеш не сможет помочь «ПСЖ» в матче с «Анже»

10 Января 2023 • 16:13 Комментировать
ПСЖ
...
Анже
11.01 23:00

Полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш не сможет помочь своей команде в ближайшем туре чемпионата Франции против «Анже». Как сообщает в социальных сетях журналист Адриен Гренье, португалец ещё не успел восстановиться после травмы.

Если верить источнику, Саншеш должен вернуться в строй чуть позже. Возвращение игрока на поле должно состояться в поединке против «Ренна», который запланирован на 15 января.

Напомним, Ренату перешёл в «ПСЖ» этим летом из «Лилля». В Париже полузащитник воссоединился со своим бывшим тренером Кристофом Галтье, который как раз настоял на трансфере португальца.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ренату Саншеш
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