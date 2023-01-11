Ганчаренко: «Месси стал круче Марадоны»

Наставник «Урала» Виктор Ганчаренко порассуждал по поводу того, превзошёл ли Лионель Месси своего легендарного соотечественника в лице Диего Марадоны.

«Месси стал круче Марадоны. Всё-таки во времена Диего был другой футбол. Да, Марадона был наглее, в жизни всё попробовал: наркотики, богатство, девушки. Но всё равно по-футбольному Месси покруче», - цитирует специалиста «Чемпионат».

18 декабря 2022 года Месси спустя 36 лет привёл сборную своей страны к победе на чемпионате мира и выиграл, кажется, вообще всё, что только мог выиграть. В двадцатом веке Кубок мира взял и Диего Марадона.