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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси намерен остаться в Европе, чтобы продолжать бороться за победу в Лиге чемпионов

10 Января 2023 • 20:30 Комментировать
ПСЖ
...
Анже
11.01 23:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси пока не планирует покидать европейский футбол.

Действующий контракт аргентинца истекает по окончании сезона, но с высокой вероятностью будет продлён. Интерес к 35-летней суперзвезде давно проявляет «Интер Майами», выступающий в МЛС, однако чемпион мира пока не собирается за океан. По информации журналиста Дани Хиля, заветная цель – победа в Лиге чемпионов – мотивирует Месси продолжать играть в Европе.

Как неоднократно сообщалось, руководство «ПСЖ» намерено продлить контракт с форвардом.

В 1/8 финала нынешнего розыгрыше Лиги чемпионов парижане сыграют против мюнхенской «Баварии».

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Лионель Месси ПСЖ
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