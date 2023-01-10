Месси намерен остаться в Европе, чтобы продолжать бороться за победу в Лиге чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси пока не планирует покидать европейский футбол.

Действующий контракт аргентинца истекает по окончании сезона, но с высокой вероятностью будет продлён. Интерес к 35-летней суперзвезде давно проявляет «Интер Майами», выступающий в МЛС, однако чемпион мира пока не собирается за океан. По информации журналиста Дани Хиля, заветная цель – победа в Лиге чемпионов – мотивирует Месси продолжать играть в Европе.

Как неоднократно сообщалось, руководство «ПСЖ» намерено продлить контракт с форвардом.

В 1/8 финала нынешнего розыгрыше Лиги чемпионов парижане сыграют против мюнхенской «Баварии».