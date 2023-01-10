​Стало известно, когда Мбаппе возобновит тренировки

Футболисты «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими не стали уходить в отпуск после чемпионата мира, где их сборные – Франция и Марокко соответственно – добрались до решающих стадий и боролись за медали. В начале января Мбаппе и Хакими всё-таки получили время на отдых. Теперь же француз и марокканец возвращаются к работе. Ожидается, что Килиан и Ашраф возобновят тренировки в четверг. Об этом в социальных сетях пишет журналист Бруно Соломон.

Таким образом, Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими точно не сыграют за «ПСЖ» в матче против «Анже», который пройдёт в среду, 11 января.

Добавим, что «ПСЖ» является лидером чемпионата Франции.