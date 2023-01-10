Скалони: «В сборной Аргентины всегда будут рады Месси»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что Лионель Месси ещё долго может выступать за национальную команду.

В июне футболисту «Пари Сен-Жермен» исполнится 36 лет, однако наставник новоиспечённых чемпионов мира в очередной раз заявил, что тот способен сыграть на ЧМ-2026: «Многое будет зависеть от различных обстоятельств и того, чего захочет сам Месси. Сейчас он счастлив, играя в футбол, и в сборной всегда будут ему рады. Лео не требовалось становиться чемпионом мира, чтобы считаться величайшим игроком. Не знаю, чего от него будут требовать теперь, когда он добился заветной цели», – заявил в интервью Radio Calvia Скалони.