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Чемпионат Франции. Лига 1

Скалони: «В сборной Аргентины всегда будут рады Месси»

10 Января 2023 • 21:15 Комментировать
ПСЖ
...
Анже
11.01 23:00

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что Лионель Месси ещё долго может выступать за национальную команду.

В июне футболисту «Пари Сен-Жермен» исполнится 36 лет, однако наставник новоиспечённых чемпионов мира в очередной раз заявил, что тот способен сыграть на ЧМ-2026: «Многое будет зависеть от различных обстоятельств и того, чего захочет сам Месси. Сейчас он счастлив, играя в футбол, и в сборной всегда будут ему рады. Лео не требовалось становиться чемпионом мира, чтобы считаться величайшим игроком. Не знаю, чего от него будут требовать теперь, когда он добился заветной цели», – заявил в интервью Radio Calvia Скалони.

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Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Лионель Скалони
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