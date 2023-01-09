Звезда ЧМ-2022 Унаи вот-вот подпишет контракт с топ-клубом

Полузащитник сборной Марокко и французского «Анже» Аззедин Унаи в ближайшее время может заключить контракт с «ПСЖ».

Интерес к 22-летнему футболисту проявляли многочисленные представители чемпионатов Италии, Испании и Англии, однако «ПСЖ», судя по всему, удалось опередить конкурентов. По данным журналиста Маттео Моретто, в ближайшие дни Унаи подпишет с парижским клубом предварительный договор, который вступит в силу с нового сезона. До конца текущей кампании марокканец продолжит выступать за «Анже».

Стоимость Аззедина Унаи оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро. Отмечается, что ключевую роль в сделке сыграл защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими, убедивший товарища по сборной присоединиться к парижанам.