В Марокко в честь Хакими назвали муниципальный стадион

В Марокко в честь 24-летнего защитника «ПСЖ» и национальной сборной страны Ашрафа Хакими назвали целый стадион. Как пишет ТАСС, спортивный объект имени Хакими появился в городе Эль-Ксар-эль-Кебир. Это небольшой марокканский город на самом севере страны, расположенный почти у самого Гибралтарского пролива.

Сам игрок поприсутствовал на церемонии открытия стадиона.

Напомним, что Ашраф Хакими стал одним из лучших игроков прошедшего чемпионата мира в Катаре, на котором его сборная показала феноменальный результат, заняв четвёртое место. За бортом турнира марокканцы оставили бельгийцев и канадцев, испанцев и португальцев.