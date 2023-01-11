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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

В Марокко в честь Хакими назвали муниципальный стадион

11 Января 2023 • 21:20 Комментировать
ПСЖ
...
Анже
Через 1 ч. 18 мин.

В Марокко в честь 24-летнего защитника «ПСЖ» и национальной сборной страны Ашрафа Хакими назвали целый стадион. Как пишет ТАСС, спортивный объект имени Хакими появился в городе Эль-Ксар-эль-Кебир. Это небольшой марокканский город на самом севере страны, расположенный почти у самого Гибралтарского пролива.

Сам игрок поприсутствовал на церемонии открытия стадиона.

Напомним, что Ашраф Хакими стал одним из лучших игроков прошедшего чемпионата мира в Катаре, на котором его сборная показала феноменальный результат, заняв четвёртое место. За бортом турнира марокканцы оставили бельгийцев и канадцев, испанцев и португальцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Марокко Ашраф Хакими
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