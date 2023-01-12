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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар получил худшую оценку в матче «ПСЖ» против «Анже», Месси – один из лучших

12 Января 2023 • 01:08 Комментировать (1)
ПСЖ
2:0
Анже
окончен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар провёл не самый удачный матч в чемпионате Франции против «Анже».

Встреча завершилась победой парижан со счётом 2:0, а голами отметились Уго Экитике и вернувшийся после отпуска Лионель Месси.

По мнению французской прессы, Неймар был одним из худших на поле: его выступление авторы издания Get Football News France оценили всего в 4 балла, объяснив это пассивностью и нехваткой привычных для бразильца ярких действий в атаке. Месси в свою очередь был признан одним из главных героев встреч наряду с Норди Мукиэле, ставшим автором двух результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Анже Норди Мукиэле
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Комментарии (1)
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Alex1972
12 Января 2023 в 01:31
Да..
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