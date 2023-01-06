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Чемпионат Франции. Лига 1

Триппьер вспомнил, как Симеоне советовал останавливать Месси

06 Января 2023 • 00:10 Комментировать
ПСЖ
...
Анже
11.01 23:00

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер вспомнил период игры в Испании. Напомним, с 2019 по 2022 год англичанин выступал в мадридском «Атлетико» под руководством Диего Симеоне.

Периодически защитнику приходилось выходить на поле против Лионеля Месси. Триппьер вспоминает, как Симеоне советовал сдерживать аргентинца:

«Тренер в основном советовал нам молиться. С Месси невозможно что-то сделать, как-то настроить игру так, чтобы остановить его», - цитирует игрока Goal.com.

На днях Лионель Месси вернулся в «ПСЖ» после успешного чемпионата мира в Катаре, где стал чемпионом в составе «альбиселесте» и лучшим игроком турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Киран Триппьер
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