Месси забил в 19-м календарном году подряд

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси продлил голевую серию.

35-летний аргентинец неизменно отличается голами на профессиональном уровне с 2005 года – 19 лет подряд. Сегодня суперзвезде удалось открыть счёт забитым мячам в 2023 году благодаря взятию ворот «Анже» на 72-й минуте поединка французской Лиги 1. Примечательно также, что Месси смог отличиться в первом матче года в восьмой раз кряду. Прошлый год форвард завершил с 35 мячами, а его рекорд – 91 гол в 2012 году.

В активе Лионеля Месси 13 точных ударов и 14 результативных передач в 20 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах нынешнего сезона.