Галтье: «Я совсем не беспокоюсь о Неймаре»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что не беспокоится о состоянии Неймара, который в своём последнем матче за команду получил красную карточку. Напомним, бразилец уже пропустил поединок против «Ланса» из-за дисквалификации.

«Я совсем не беспокоюсь о Неймаре. Он серьёзен в своих намерениях и хочет играть. Он был очень разочарован, когда получил дисквалификацию и не смог сыграть с «Лансом». Сейчас Неймар смотрится очень вовлечённым», – сказал Галтье на пресс-конференции.

Напомним, Неймар в этом сезоне отметился 11 голами и 10 ассистами за «ПСЖ» в чемпионате Франции. Эти цифры бразилец записал на свой актив ещё перед перерывом на чемпионат мира.