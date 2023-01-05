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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье: «Я совсем не беспокоюсь о Неймаре»

05 Января 2023 • 15:40 Комментировать
ПСЖ
...
Анже
11.01 23:00

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что не беспокоится о состоянии Неймара, который в своём последнем матче за команду получил красную карточку. Напомним, бразилец уже пропустил поединок против «Ланса» из-за дисквалификации.

«Я совсем не беспокоюсь о Неймаре. Он серьёзен в своих намерениях и хочет играть. Он был очень разочарован, когда получил дисквалификацию и не смог сыграть с «Лансом». Сейчас Неймар смотрится очень вовлечённым», – сказал Галтье на пресс-конференции.

Напомним, Неймар в этом сезоне отметился 11 голами и 10 ассистами за «ПСЖ» в чемпионате Франции. Эти цифры бразилец записал на свой актив ещё перед перерывом на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Кристоф Галтье
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