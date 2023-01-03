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Месси сегодня возобновит тренировки с «ПСЖ»

03 Января 2023 • 10:58 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Анже
1 1.12 X 9.50 2 18.00
11.01 23:00

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси сегодня должен вернуться в расположение своего клуба после победы на чемпионате мира. Об этом в социальных сетях дал понять журналист Адриен Гренье.

Месси сегодня вернётся на тренировочную базу команды, чтобы постепенно вернуться в форму. Лионель сегодня будет единственным тренирующимся футболистом «ПСЖ», так как у остальных игроков выходной.

Напомним, в конце сезона у Месси заканчивается контракт с командой Кристофа Галтье. Ходят слухи, что футболист уже согласовал с катарскими владельцами «ПСЖ» условия нового контракта, который будет рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Alex1972
03 Января 2023 в 11:08
Пора..
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