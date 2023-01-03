Месси сегодня возобновит тренировки с «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси сегодня должен вернуться в расположение своего клуба после победы на чемпионате мира. Об этом в социальных сетях дал понять журналист Адриен Гренье.

Месси сегодня вернётся на тренировочную базу команды, чтобы постепенно вернуться в форму. Лионель сегодня будет единственным тренирующимся футболистом «ПСЖ», так как у остальных игроков выходной.

Напомним, в конце сезона у Месси заканчивается контракт с командой Кристофа Галтье. Ходят слухи, что футболист уже согласовал с катарскими владельцами «ПСЖ» условия нового контракта, который будет рассчитан до 2025 года.