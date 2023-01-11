Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Лионель Месси может перейти в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».

«Честно сказать, после трансфера Роналду не удивлюсь тому, что Месси перейдет. Лионель спокойно может принять такое решение. Ему уже 35 лет, лишние сотни миллионов не помешают. Такие суммы даже на бумаге не напишешь. Заканчивать же где-то надо. Жалко, что не в «Барселоне», благодаря которой он столько добился. Но если такие деньги космические предлагают. Я даже не представляю, как они могут выглядеть.

Саудиты предлагают уже многим контракты. Возможно, и более молодые игроки начнут переходить. Это очередное подтверждение тому, что деньги в нашей жизни решают все. Если не все, то многое. Ясно, что многое зависит от личных интересов ещё. Но деньги решают многое, тем более в современной жизни. Если молодому игроку там предложат миллионов 10, то он, конечно, туда пойдет. И правильно сделает. Это не будет опасным звоночком для европейских клубов. Так было всегда. Я, когда заканчивал карьеру, тоже получил предложение из Катара и Саудовской Аравии. Но я отказался, потому что в то время деньги как-то много не решали. А сейчас я уже с уверенностью сказал бы, что поехал бы с удовольствием. Правильно делают, что едут. У арабов проблем нет. Вот бы кто-то нам предложил поехать сейчас (смеётся)», - сказал Мостовой.