Маркиньос: «Уверен, что скоро подпишу новый контракт с «ПСЖ»

Капитан «ПСЖ» Маркиньос рассказал о том, как продвигаются переговоры по новому контракту. Напомним, ранее ходили слухи, что стороны близки к подписанию новой долгосрочной сделки.

«Уверен, что скоро подпишу новый контракт с «ПСЖ». Переговоры продвигаются очень хорошо. Я очень счастлив здесь и чувствую себя как дома», – цитирует Маркиньоса итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Нынешний контракт 28-летнего Маркиньоса с «ПСЖ» истекает в конце следующего сезона. Футболист выступает за парижан с 2013 года, когда перешёл ещё в юном возрасте из итальянской «Ромы».