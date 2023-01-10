Галтье: «Кажется, люди преувеличивают с критикой Сарабии»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье считает, что полузащитник команды Пабло Сарабия не заслуживает большого шквала критики. Напомним, фанаты оказались недовольны игрой испанца в матче против «Шатору», который пришёлся на 1/32 финала Кубка Франции.

«В начале последнего матча Кубка Франции он смотрелся довольно интересно. Пабло мало играет, но я не думаю, что он заслуживает такой критики. Люди явно преувеличивают. Сарабия сам недоволен своей игрой в матче с «Шатору», – сказал Галтье на пресс-конференции.

Напомним, прошлый сезон Сарабия отыграл на правах аренды за лиссабонский «Спортинг». В этой кампании «ПСЖ» решил дать футболисту ещё один шанс раскрыться в команде.