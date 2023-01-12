Галтье: «Я доволен, потому что «ПСЖ» снова побеждает»

В рамках 18-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» отпраздновал победу над «Анже» со счетом 2:0. Наставник парижского гранда Кристоф Галтье подвел итоги матча в разговоре с представителями СМИ.

«Я доволен, потому что команда снова побеждает. Недавний чемпионат мира еще дает о себе знать, пока взаимодействие игроков не на привычном уровне. Каждый член команды должен вернуть свою игру, хотя это непросто. То же касается функционала. Хотя мы не работали над физическим состоянием во время последних двух тренировок», - цитирует тренера Lequipe.

По итогам 18 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 47 очков и лидирует в турнирной таблице с 6-очковым отрывом.